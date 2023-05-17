Россияне ночью обстреляли Николаев, разрушен торговый центр, есть пострадавший
Вечером, 16 мая, россияне нанесли удары по Николаеву - частично разрушены торговый центр и автосалон, один человек пострадал
Об этом пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
Ракетный удар произошел в 23:08, взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме того, было зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Мэр Александр Сенкевич сообщил, о 6 многоэтажках, пострадавших во время ночных обстрелов.
Также 16 мая в 08:50 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады Николаевского района. В 09:53 и 17:28 произведен артиллерийский обстрел по г. Очаков и береговой линии Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.
- Николаев в ночь на 13 мая подвергся российским обстрелам, в результате чего возник пожар на предприятии, в многоэтажке и учебном заведении, пострадали три человека.
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