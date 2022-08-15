Россияне ночью обстреляли из РСЗО Никополь

Об этом глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко написал в телеграм.

"Из РСЗО обстрелян город Никополь", - подчеркнул он.

Больше информации пока неизвестно.

Российские войска вечером 14 августа обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. В результате действий россиян произошло возгорание сухостоя, повреждены дома местных и линия электропередачи.

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