Россияне ночью обстреляли из РСЗО Никополь
Ночью 15 августа оккупационные войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Гатили из реактивных систем залпового огня
Об этом глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко написал в телеграм.
"Из РСЗО обстрелян город Никополь", - подчеркнул он.
Больше информации пока неизвестно.
- Российские войска вечером 14 августа обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. В результате действий россиян произошло возгорание сухостоя, повреждены дома местных и линия электропередачи.
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