Россияне ночью обстреляли Донетчину: погибли двое гражданских, семеро - ранены
Российская оккупационная армия в ночь на 30 августа обстреляла город Курахово и село Богатырь Донецкой области, в результате чего погибли двое гражданских, еще семь человек получили ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что в Курахово в результате российских обстрелов пострадали пятеро женщин в возрасте от 28 до 80 лет и двое мужчин 25 и 32 лет. Людей доставили в медучреждение с минно-взрывными травмами и контузиями.
Кроме того, под обстрел попало село Богатырь Волновахского района. По нему оккупанты ударили, вероятно, из комплексов С-300.
"В эпицентре взрывов оказалась территория фермерского хозяйства, где погибли два сторожа 44 и 59 лет - один из мужчин во время обстрела находился в помещении, а другой - на улице", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора добавили, что также пострадал крупный рогатый скот, взрывы повредили многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.
- В ночь с 29 на 30 августа российские террористы запустили ударные БПЛА и крылатые ракеты для обстрелов Украины. В результате падения обломков в Киеве два человека погибли, еще трое получили повреждения. В Житомирской области поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.
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