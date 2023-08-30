Россияне ночью обстреляли Донетчину: погибли двое гражданских, семеро - ранены

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что в Курахово в результате российских обстрелов пострадали пятеро женщин в возрасте от 28 до 80 лет и двое мужчин 25 и 32 лет. Людей доставили в медучреждение с минно-взрывными травмами и контузиями.

Кроме того, под обстрел попало село Богатырь Волновахского района. По нему оккупанты ударили, вероятно, из комплексов С-300.

"В эпицентре взрывов оказалась территория фермерского хозяйства, где погибли два сторожа 44 и 59 лет - один из мужчин во время обстрела находился в помещении, а другой - на улице", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора добавили, что также пострадал крупный рогатый скот, взрывы повредили многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.