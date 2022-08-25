Об этом 25 августа сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под обстрелы попали Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский районы.

По Синельниковскому району было нанесено 4 удара после полуночи. В Великомихайловке разрушены четыре дома. Восемь человек пострадали. Среди них – трое детей.

Никопольский район трижды обстреляли из "градов" и тяжелой артиллерии. В сам Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Жертв нет.

В Криворожском районе ударили "смерчами" и "ураганами" по Апостоловской и Широковской общинам. Также пострадало село Кошево: в нем нет света. В район Кривого Рога прилетели несколько реактивных снарядов. Разрушены дома. Люди невредимы.

Над Днепровским районом силы ПВО сбили вражескую ракету.

В настоящее время также продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. В результате удара погибли более 20 человек. Среди них – два мальчика в возрасте 6 и 11 лет.

24 августа Владимир Зеленский сообщил , что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. По меньшей мере, 22 погибли.