Россияне ночью обстреляли 4 района Днепропетровщины: разрушены дома, 8 пострадавших
Из-за ночных вражеских обстрелов в четырех населенных пунктах Днепропетровщины пострадали люди и разрушены дома
Об этом 25 августа сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Под обстрелы попали Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский районы.
По Синельниковскому району было нанесено 4 удара после полуночи. В Великомихайловке разрушены четыре дома. Восемь человек пострадали. Среди них – трое детей.
Никопольский район трижды обстреляли из "градов" и тяжелой артиллерии. В сам Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Жертв нет.
В Криворожском районе ударили "смерчами" и "ураганами" по Апостоловской и Широковской общинам. Также пострадало село Кошево: в нем нет света. В район Кривого Рога прилетели несколько реактивных снарядов. Разрушены дома. Люди невредимы.
Над Днепровским районом силы ПВО сбили вражескую ракету.
В настоящее время также продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. В результате удара погибли более 20 человек. Среди них – два мальчика в возрасте 6 и 11 лет.
- 24 августа Владимир Зеленский сообщил , что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. По меньшей мере, 22 погибли.
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