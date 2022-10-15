Россияне ночью обстреливали Никопольщину, два человека получили ранения
В ночь на 15 октября оккупанты ракетами обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего пострадали два человека
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Под вражескими ударами из "градов", "ураганов" и тяжелой артиллерии оказались три общины района: Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.
На Никополь выпустили 50 снарядов. В результате обстрела ранения получили 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Обоих госпитализировали.
В городе также повреждены более 10 многоэтажек и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.
В Марганецком и Красногригорьевском сообществе повреждено промышленное предприятие. Пострадавших нет.
- Утром 15 октября россияне нанесли ракетный удар по одной из общин Киевщины.
- Также через сутки второй раз обстреляли Запорожье, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры.
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