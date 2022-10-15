Россияне ночью обстреливали Никопольщину, два человека получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Под вражескими ударами из "градов", "ураганов" и тяжелой артиллерии оказались три общины района: Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

На Никополь выпустили 50 снарядов. В результате обстрела ранения получили 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Обоих госпитализировали.

В городе также повреждены более 10 многоэтажек и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецком и Красногригорьевском сообществе повреждено промышленное предприятие. Пострадавших нет.

Утром 15 октября россияне нанесли ракетный удар по одной из общин Киевщины.

Также через сутки второй раз обстреляли Запорожье, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры.