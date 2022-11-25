Россияне ночью направили более 70 снарядов по Никопольщине
Вражеские войска в ночь на 25 ноября продолжали бить по Никопольщине на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Этой ночью обстреляли из "градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины. В города и села прилетели более 70 российских снарядов", - написал он.
Люди невредимы. Детали обстрелов уточняются. В остальных районах ночь с тревогой, но без атак.
- Около 60 снарядов в ночь на 22 ноября направили россияне на Никопольщину.
- В ночь на 23 ноября по Покровской и Марганецкой общинам войска РФ стреляли из "градов" и тяжелой артиллерии.
- Известно, что 24 ноября завершились спасательные операции в Кривом Роге и в Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий.
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