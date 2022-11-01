Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он отметил, что город был обстрелян ракетами С-300. В результате этого разрушений получили жилые дома и учебные заведения. Полностью разрушен двухэтажный дом. В жилой пятиэтажке произошел пожар. Погиб человек.

Кроме того, взрывной волной и обломками в медицинском заведении выбило OSB-плиты. Ими строительные бригады закрывали окна после предварительного обстрела.

Заместитель руководителя Офиск Президента Кирилл Тимошенко уточнил , что город обстреляли четырьмя ракетами.

Одна из них попала в Первую украинскую гимназию им. Аркаса. Жертв или пострадавших нет.

Остальные три ракеты попали в Николаевский политехнический профессиональный колледж, в результате чего разрушено четырехэтажное здание колледжа. Также поврежден рядом расположенный частный сектор и многоквартирные дома. На складском помещении колледжа и в соседней пятиэтажке загорелись пожары.

Во время аварийно-спасательных работ были деблокированы два человека. Одна женщина погибла. Еще пять человек получили ранения в результате обстрела. Помощь оказали 12 человек.

Также вчера, 31 октября, около 08:30 россияне обстреливали Первомайскую общину Николаевского района. Попали в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Около 14:30 обстрелов подверглась Широковская община Баштанского района. В результате один дом разрушен, другой — поврежден. Также линия электропередач получила повреждения. Около 05:45 1 ноября обстрелы зафиксировали вне населенного пункта общины. Пострадавших нет.

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