Россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску: ранен человек
Ночью 30 сентября российские террористы обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате этого один человек получил ранение
Об этом сообщает Краматорский городской совет.
"В ночь на 30 сентября войска России нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. Повреждена автостоянка с 20 авто и общежитие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один человек ранен. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрела.
Фото: Краматорська міська рада
Позже в городском совете отметили, что повреждены 37 автомобилей на автостоянке, СТО, автомойка и общежитие.
- 27 сентября российские террористы обстреляли города Константиновка, Торецк и поселок Калиновцы Донецкой области. В результате вражеских атак погиб человек, 4 получили ранения.
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