Россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску: ранен человек

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

"В ночь на 30 сентября войска России нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. Повреждена автостоянка с 20 авто и общежитие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек ранен. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрела.

Фото: Краматорська міська рада

Позже в городском совете отметили, что повреждены 37 автомобилей на автостоянке, СТО, автомойка и общежитие.