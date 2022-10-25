Россияне ночью "градами" и дронами били по Никопольщине, повреждено пищевое предприятие и водопровод
В ночь на 25 октября россияне обстреливали Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии, а также били по ней дронами
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Под вражеские удары попали три громады района – Никопольская, Марганецкая и Мировская.
В результате обстрела были повреждены пищевое предприятие и водопровод. Также повреждения получили дома и автомобили. По предварительной информации, люди не пострадали.
"В других районах области всю ночь гудели сирены. Но обошлось без обстрелов. И сейчас спокойно", - отметил Резниченко.
- За сутки Россия нанесла 3 ракетных и 12 авиационных ударов по территории Украины.
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