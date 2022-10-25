Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Под вражеские удары попали три громады района – Никопольская, Марганецкая и Мировская.

В результате обстрела были повреждены пищевое предприятие и водопровод. Также повреждения получили дома и автомобили. По предварительной информации, люди не пострадали.

"В других районах области всю ночь гудели сирены. Но обошлось без обстрелов. И сейчас спокойно", - отметил Резниченко.

За сутки Россия нанесла 3 ракетных и 12 авиационных ударов по территории Украины.