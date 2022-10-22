Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Во вражеские обстрелы попали Марганецкая и Никопольская общины. Предварительно пострадавших нет.

Резниченко отметил, что больше всего пострадал Никополь. По городу били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, в результате чего более 20 домов и несколько газонов получили повреждения. Также оборвало линии электропередач. Сейчас около 1 тыс. человек находятся без света. На месте работают энергетики.