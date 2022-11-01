Россияне ночью били по Никопольщине: есть повреждения, более 40 тыс. семей остались без воды, более 10 тыс. - без света
Ночью на 1 ноября россияне били из "градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам Днепропетровщины - Никопольской и Марганецкой
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Предварительно, людей не задело.
В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе изуродованы 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещение банка.
А в Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередачи и обесточили насосную станцию водоканала.
Более 40 тыс. семей остались без воды, более 10 тыс. – без света.
"Энергетики работали всю ночь. И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода вскоре вернется в дома", - заметил он.
Резниченко также отметил, что военные из воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе.
- В ночь на 30 октября на Никопольщине россияне обстреляли дома, предприятие, автомобили, хозяйственные постройки, газопровод. А утром 30 октября оккупанты обстреляли дома и ранили женщину.
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