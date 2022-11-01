Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Предварительно, людей не задело.

В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе изуродованы 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещение банка.

А в Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередачи и обесточили насосную станцию водоканала.

Более 40 тыс. семей остались без воды, более 10 тыс. – без света.

"Энергетики работали всю ночь. И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода вскоре вернется в дома", - заметил он.

Резниченко также отметил, что военные из воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе.

В ночь на 30 октября на Никопольщине россияне обстреляли дома, предприятие, автомобили, хозяйственные постройки, газопровод. А утром 30 октября оккупанты обстреляли дома и ранили женщину.

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