Россияне ночью атаковали жилые кварталы Херсонщины: пострадали 11 человек, среди них младенец
Ночью воскресенья, 8 октября, российские оккупанты нанесли несколько ударов по населенным пунктам Херсонской области. Из-за обстрела жилых кварталов пострадали 11 человек, в том числе 9-месячный ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, ночью россияне неоднократно били по Херсону и особенно по населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы.
В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь. Также среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. Мужчина получил взрывную травму и контузию, его госпитализировали.
Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Это две супружеские пары – муж 67 лет и жена 63 лет, муж 56 лет и жена 54 лет, а также две женщины в возрасте 87 и 62 лет. Всех доставили в больницу.
На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.
Кроме того, в результате российской атаки повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались, поэтому их ликвидировали спасатели.
Под огнем оказался и Станислав. Оккупанты обстреляли город из "градов". Последствия удара выясняются.
- Также накануне вечером рашисты сбросили управляемую авиабомбу на село Костырка Херсонской области, в результате чего ранен мужчина.
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