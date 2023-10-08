Россияне ночью атаковали жилые кварталы Херсонщины: пострадали 11 человек, среди них младенец

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, ночью россияне неоднократно били по Херсону и особенно по населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы.

В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь. Также среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. Мужчина получил взрывную травму и контузию, его госпитализировали.

Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Это две супружеские пары – муж 67 лет и жена 63 лет, муж 56 лет и жена 54 лет, а также две женщины в возрасте 87 и 62 лет. Всех доставили в больницу.

На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.

Кроме того, в результате российской атаки повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались, поэтому их ликвидировали спасатели.

Под огнем оказался и Станислав. Оккупанты обстреляли город из "градов". Последствия удара выясняются.