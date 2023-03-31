Об этом в утреннем своде 31 марта отчитывается Генштаб ВСУ.

Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан Украины.

Так, ночью, с применением ЗРК С-300, противник совершил 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харьков.

Также для нанесения авиационных ударов он задействовал 10 ударных БПЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили украинские воины.

По данным Воздушных сил ВСУ, в общей сложности уничтожено девять из десяти ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

Ударными дронами-камикадзе россияне атаковали с северного направления – Брянская область, через Сумскую и Черниговскую области.

Кроме дронов, в небе также было зафиксировано до пяти других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

За прошедшие сутки, 30 марта, россияне нанесли 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка, ВСУ отразили более 80 атак РФ

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника по этим направлениям.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена.

На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области, Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфине, Екатериновка Сумской области, а также более 15 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Вильча, Красное Первое, Тополя.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьминого и Берестового.

Артиллерийским обстрелам подверглись Дворичанское, Западное, Дворечная, Масютовка, Синковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздолевка, Колодязи, Торское, Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, украинские защитники отразили 22 атаки.

В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Василовка, Дружковка и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более чем 30 населенным пунктам. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизомис в Херсонской области.

ВСУ поразили пункт управления, 4 склада и несколько районов скопления оккупантов

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.