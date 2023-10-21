Россияне ночью атаковали Кривой Рог: разрушен объект промышленной инфраструктуры

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. оккупанты повторно ударили ракетами и беспилотниками по городу.

В результате атаки возникли разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Там также произошел пожар, который оперативно потушили.

Прошло без погибших и пострадавших.

Фото: Днепропетровская ОВА / телеграмм

Фото: Днепропетровская ОВА / телеграмм