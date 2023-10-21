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Россияне ночью атаковали Кривой Рог: разрушен объект промышленной инфраструктуры

21 октября, 2023 суббота
08:12
Война с Россией

В ночь на субботу, 21 октября, российские войска атаковали дронами и ракетами промышленный объект в Кривом Роге Днепропетровской области. Там возник пожар

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. оккупанты повторно ударили ракетами и беспилотниками по городу.

В результате атаки возникли разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Там также произошел пожар, который оперативно потушили.

Прошло без погибших и пострадавших.

Обстріл Кривого Рогу 21 жовтня

Фото: Днепропетровская ОВА / телеграмм


Обстріл Кривого Рогу 21 жовтня

Фото: Днепропетровская ОВА / телеграмм

  • Накануне вечером Россия также нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. оккупанты ударили по дачному кооперативу, в результате чего погиб мужчина. По уточненным данным, также повреждены три дома.
Украина
Россия
російська армія
Кривой Рог
Днепропетровщина
безпілотник
ракетний удар
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