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Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: сбиты 3 беспилотника

2 октября, 2023 понедельник
07:45
Война с Россией

В ночь на понедельник, 2 октября, российские военные атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками, три из которых уничтожила противовоздушная оборона

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами. Подразделения ППК "Восток" сбили над областью 3 вражеских беспилотника. Защитники неба, спасибо за круглосуточную стражу", - написал он.

Приблизительно в 01:40 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных БПЛА на Днепропетровщине. Тогда в области была объявлена воздушная тревога.

По данным ПС ВСУ, "шахеды" двигались в направлении Кривого Рога. Там призвали украинцев оставаться в укрытиях.

Около 03.15 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.

  • Также вечером и ночью на 1 октября РФ осуществила комбинированную воздушную атаку Украины. Враждебные цели зафиксированы во многих регионах. В Кривом Роге на Днепропетровщине и в Умани на Черкасщине есть попадание в объекты инфраструктуры и ранен один человек. Подробнее читайте по ссылке.
Украина
Россия
Днепропетровщина
безпілотник
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