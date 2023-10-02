Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: сбиты 3 беспилотника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами. Подразделения ППК "Восток" сбили над областью 3 вражеских беспилотника. Защитники неба, спасибо за круглосуточную стражу", - написал он.

Приблизительно в 01:40 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных БПЛА на Днепропетровщине. Тогда в области была объявлена воздушная тревога.

По данным ПС ВСУ, "шахеды" двигались в направлении Кривого Рога. Там призвали украинцев оставаться в укрытиях.

Около 03.15 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.