Об этом сообщили воздушные силы Украины.

"В ночь на 15 июля противник атаковал шестью ударными дронами типа "Shahed" с южного направления. Силами и средствами Воздушных Сил на юге и востоке страны уничтожены четыре вражеских ударных дрона", - говорится в сообщении.

О ночной атаке также сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В результате действий оккупантов этой ночью в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект", - сообщил Куртев.

Отмечается, что в результате атаки пострадал человек. Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Кроме этого, поврежден жилищный фонд - в четырех многоэтажных домах вылетели окна. На месте работают все соответствующие службы и развертывается палатка городского совета.

Также эту информацию подтвердила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в телемарафоне.

Отмечается, что ночью российские военные выпустили беспилотники типа Shahed. Кроме этого, в Николаевской области Силы ПВО уничтожили три дрона.

По словам Гуменюк, враг также атаковал Запорожскую область: "Работа была мощной. Работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадания, но итоги ночной атаки еще подводятся".