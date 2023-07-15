Россияне ночью атаковали беспилотниками юг Украины. Силы ПВО сбили 4 из 6 дронов
Российские террористы в ночь на 15 июля совершили очередную атаку беспилотниками по югу Украины. Во время обстрела работало ПВО, украинские военные уничтожили 4 дрона из 6
Об этом сообщили воздушные силы Украины.
"В ночь на 15 июля противник атаковал шестью ударными дронами типа "Shahed" с южного направления. Силами и средствами Воздушных Сил на юге и востоке страны уничтожены четыре вражеских ударных дрона", - говорится в сообщении.
О ночной атаке также сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"В результате действий оккупантов этой ночью в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект", - сообщил Куртев.
Отмечается, что в результате атаки пострадал человек. Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение.
Кроме этого, поврежден жилищный фонд - в четырех многоэтажных домах вылетели окна. На месте работают все соответствующие службы и развертывается палатка городского совета.
Также эту информацию подтвердила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в телемарафоне.
Отмечается, что ночью российские военные выпустили беспилотники типа Shahed. Кроме этого, в Николаевской области Силы ПВО уничтожили три дрона.
По словам Гуменюк, враг также атаковал Запорожскую область: "Работа была мощной. Работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадания, но итоги ночной атаки еще подводятся".
- В ночь на 15 июля в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога, в Запорожье раздались взрывы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное