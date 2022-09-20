Россияне ночью активно обстреливали Донбасс: разрушены частные дома, обрушились подъезды многоэтажки, есть раненый
Оккупанты в ночь на 20 сентября наносили удары по Донецкой области, в результате чего был ранен один человек, еще двое могут находиться под завалами
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Около 01:00 российская армия нанесла авиаудар по Бахмуту. В результате в многоэтажке обрушились три подъезда. Под завалами могут находиться два человека. На месте работают спасатели. Также под обстрелы попал населенный пункт Хромово: ранен один человек.
В Северске в результате обстрелов также разрушены по меньшей мере 2 частных дома. Информации о пострадавших пока нет.
Авдеевка также подверглась вражеским ударам. Ночью россияне обстреляли старую часть города, под утро - центральную. По предварительной информации, пострадавших нет.
В 00:30 была обстреляна Богоявленка Угледарской громады. Объемы разрушений устанавливают.
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