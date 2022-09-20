Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Около 01:00 российская армия нанесла авиаудар по Бахмуту. В результате в многоэтажке обрушились три подъезда. Под завалами могут находиться два человека. На месте работают спасатели. Также под обстрелы попал населенный пункт Хромово: ранен один человек.

В Северске в результате обстрелов также разрушены по меньшей мере 2 частных дома. Информации о пострадавших пока нет.

Авдеевка также подверглась вражеским ударам. Ночью россияне обстреляли старую часть города, под утро - центральную. По предварительной информации, пострадавших нет.

В 00:30 была обстреляна Богоявленка Угледарской громады. Объемы разрушений устанавливают.

Укрзализныця назначила на 20 сентября эвакуационный поезд из Покровска.

А Десантно-штурмовые войска ВСУ показали , как выглядит теперь освобожденное от оккупантов село-призрак Богородичное.