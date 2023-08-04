Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что враг избивал по Никопольщине из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Россияне попали в райцентр, Красногригорьевскую и Мировскую общины.

В результате обстрелов пострадали 85-летняя и 35-летняя жители Никополя. Им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Также в городе повреждено более 20 частных домов, легковой автомобиль, два грузовика, несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередачи. Избиты десятки хозяйственных построек, два уничтожены.