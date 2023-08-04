Россияне ночью 5 раз били по Никопольщине: двое раненых и десятки повреждений
В ночь на 4 августа российская армия пять раз обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего два человека получили ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что враг избивал по Никопольщине из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Россияне попали в райцентр, Красногригорьевскую и Мировскую общины.
В результате обстрелов пострадали 85-летняя и 35-летняя жители Никополя. Им предоставили необходимую медицинскую помощь.
Также в городе повреждено более 20 частных домов, легковой автомобиль, два грузовика, несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередачи. Избиты десятки хозяйственных построек, два уничтожены.
- Напомним, российские террористы с утра, 3 августа, дважды ударили из артиллерии по Херсону. Из-за атаки по меньшей мере 3 пассажира троллейбуса и 4 спасателя получили ранения. После обеда во время вражеских обстрелов в Херсоне ранения получил волонтер из Норвегии, мужчину госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Также во время повторной атаки по городу было зафиксировано попадание в торговый центр, а также медучреждение.
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