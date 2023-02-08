Россияне никогда не выйдут на административные границы Донецкой области, – военный эксперт Свитан
Военный эксперт Роман Свитан убежден, что российская армия не сможет захватить всю территорию Донецкой области
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Выйти на административные границы Донецкой области у россиян получится точно не в этом тысячелетии. Они потеряли эту возможность в прошлом году. Если бы они не начали полномасштабное вторжение, то, возможно, теми силами, которые они имели, смогли бы захватить всю территорию Донецкой области. Однако такая возможность для них потеряна навсегда", - объяснил Свитан.
Эксперт считает, что в российской армии наблюдается нехватка сил и средств для большого наступления.
"Те силы, которые россияне имеют, они могут применить для отталкивания наших подразделений с первых линий обороны. Однако не более того. Поскольку недостаточное количество сил и ресурсов не позволяет организовать масштабное наступление российской армии", - подчеркнул он.
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