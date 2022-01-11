"Россияне ни из одного постсоветского региона не ушли": политєксперт назвал силы ОДКБ в Казахстане оккупационными войсками

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой".



"Есть сближение позиций РФ и администрации Байдена, они на словах говорят, что никаких сфер влияния нет, но по факту это демонстрация, что Казахстан является сферой влияния. Какие это миротворческие войска? Это оккупационный контингент. Введение его на территорию суверенного государства Казахстан, да, по приглашению, здесь следует признать", - считает Загородний.



По его словам, в Казахстане власть и государство были, не было там инфильтрированных агентов, как в Украине.



"Начиналось как протесты, переросло в борьбу кланов, возможно даже смерть Назарбаева,

зачистка. У россиян было время подготовиться, скорее об этом разговор был раньше. Вопрос в том, уйдут ли россияне? Как показывает практика и история всего постсоветского пространства, россияне из ни одного региона не ушли. Когда господин Токаев говорит, что покинут. Кто покинет? Может, покинут киргизы, таждики, белорусы, армяне, а россияне останутся? Я не вижу причин, чтобы россияне согласились на вывод", - подытожил политексперт.

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