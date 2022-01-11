"Россияне ни из одного постсоветского региона не ушли": политєксперт назвал силы ОДКБ в Казахстане оккупационными войсками
Политэксперт Тарас Загородний считает, что Россия не выведет войска из Казахстана
Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой".
"Есть сближение позиций РФ и администрации Байдена, они на словах говорят, что никаких сфер влияния нет, но по факту это демонстрация, что Казахстан является сферой влияния. Какие это миротворческие войска? Это оккупационный контингент. Введение его на территорию суверенного государства Казахстан, да, по приглашению, здесь следует признать", - считает Загородний.
По его словам, в Казахстане власть и государство были, не было там инфильтрированных агентов, как в Украине.
"Начиналось как протесты, переросло в борьбу кланов, возможно даже смерть Назарбаева,
зачистка. У россиян было время подготовиться, скорее об этом разговор был раньше. Вопрос в том, уйдут ли россияне? Как показывает практика и история всего постсоветского пространства, россияне из ни одного региона не ушли. Когда господин Токаев говорит, что покинут. Кто покинет? Может, покинут киргизы, таждики, белорусы, армяне, а россияне останутся? Я не вижу причин, чтобы россияне согласились на вывод", - подытожил политексперт.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охваченный массовыеми протестами. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7 939 человек.
- 11 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане .
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