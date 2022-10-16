Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если бы россияне хоть немного понимали, что они просто уничтожают свои ресурсы на правом берегу Днепра, то просто отвели бы войска. Однако они наоборот держат свои войска в Херсоне и ВСУ успешно их ликвидируют. Россияне на этом плацдарме несут колоссальные потери. Эти потери гораздо больше украинских. И это при том, что мы наступаем, а они обороняются", - рассказал Костенко.

Полковник СБУ подчеркнул, что Украине следует серьезно готовиться к последствиям мобилизации в РФ.

Я думаю, что россияне делают ставку на мобилизацию. Они надеются на приход свежих сил. Хочу заметить, что мобилизация это не только пехота, но и новые расчеты танков и артиллерии. Нам же нужно готовиться к разным сценариям. Я не говорю, что им удастся удержать оккупированные территории, однако нам следует готовиться к тяжелым боям", - добавил он.

13 октября херсонский оккупационный "председатель" Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вывезти жителей региона из-за контрнаступления ВСУ, правительство РФ сразу взялось выполнять просьбы

По состоянию на 16 октября ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч российских захватчиков.

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