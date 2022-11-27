Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Авдеевское направление сегодня является одним из самых горячих участков фронта. Возле населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Соледар противник постоянно пытается атаковать наши позиции и прорвать оборону украинской армии. В частности на Бахмутском направлении за сутки было зафиксировано более 185 обстрелов и 20 боевых столкновений с российскими военными", - рассказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что противник несет потери в Донецкой области.

"На Авдеевском направлении за сутки было зафиксировано более 122 обстрелов и 28 боевых столкновений с противником. Именно поэтому эти направления являются одним из самых активных точек на линии фронта. Однако самое главное, что враг несет большие потери личного состава на этих направлениях. Противнику не удается прорвать нашу оборону у Соледара и Марьинки", - добавил он.

24 ноября российские кафиры обстреляли 16 населенных пунктов в районе Бахмута и Авдеевки.

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