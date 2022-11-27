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Россияне несут большие потери личного состава возле Авдеевки и Марьинки, - представитель Восточной группировки войск Череватый

27 ноября, 2022 воскресенье
09:52
война с Россией

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Бахмутское и Авдеевское направления остаются самыми горячими точками на линии фронта

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Авдеевское направление сегодня является одним из самых горячих участков фронта. Возле населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Соледар противник постоянно пытается атаковать наши позиции и прорвать оборону украинской армии. В частности на Бахмутском направлении за сутки было зафиксировано более 185 обстрелов и 20 боевых столкновений с российскими военными", - рассказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что противник несет потери в Донецкой области.

"На Авдеевском направлении за сутки было зафиксировано более 122 обстрелов и 28 боевых столкновений с противником. Именно поэтому эти направления являются одним из самых активных точек на линии фронта. Однако самое главное, что враг несет большие потери личного состава на этих направлениях. Противнику не удается прорвать нашу оборону у Соледара и Марьинки", - добавил он.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Марьинка
Авдеевка
Бахмут
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