Он поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В последнее время заметно, что россияне не в силах воевать на широкой линии фронта. Оккупанты могут сосредотачиваться на условно небольших участках фронта - 10-15 км. Это особенно заметно на Донбассе, где они уже месяц идут от Лисичанска до Бахмута. Они выдают за большую победу то, что за месяц им удалось несколько подвинуть наши позиции в селе Пески", - отметил Денисенко.

Чиновник добавил, что не стоит расслабляться, ведь борьба с российскими оккупантами продолжается.

"В то же время я очень не хочу, чтобы мы занимались шапкозабрасыванием, мол, мы уже победили. Продолжаются сложные и тяжелые бои. И на некоторых участках фронта одну из ключевых ролей играют наемники ЧВК Вагнера", - заметил Вадим Денисенко.

14 августа разведка Великобритании назвала новую цель российских оккупантов на Донбассе.

15 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины попали по базе ЧВК Вагнера в Попасной.

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