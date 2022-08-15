Россияне неспособны сосредотачиваться на больших участках фронта, – советник главы МВД Денисенко
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, что российские захватчики не могут сосредотачиваться на больших участках фронта
Он поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"В последнее время заметно, что россияне не в силах воевать на широкой линии фронта. Оккупанты могут сосредотачиваться на условно небольших участках фронта - 10-15 км. Это особенно заметно на Донбассе, где они уже месяц идут от Лисичанска до Бахмута. Они выдают за большую победу то, что за месяц им удалось несколько подвинуть наши позиции в селе Пески", - отметил Денисенко.
Чиновник добавил, что не стоит расслабляться, ведь борьба с российскими оккупантами продолжается.
"В то же время я очень не хочу, чтобы мы занимались шапкозабрасыванием, мол, мы уже победили. Продолжаются сложные и тяжелые бои. И на некоторых участках фронта одну из ключевых ролей играют наемники ЧВК Вагнера", - заметил Вадим Денисенко.
- 14 августа разведка Великобритании назвала новую цель российских оккупантов на Донбассе.
- 15 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины попали по базе ЧВК Вагнера в Попасной.
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