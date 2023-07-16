Россияне ударили по промышленному предприятию в Харькове: один человек погиб, трое пострадали
Вечером, 16 июля, в Харькове раздалась серия взрывов. Россия нанесла ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, 16 июля примерно в 18:50 враг нанес ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова. Предварительно выпустил две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, сейчас известно об одном погибшем и трех раненых - все работники промышленного предприятия.
Первым о ракетном ударе по городу официально сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал он у себя в Телеграмм.
Тревога в Харькове была объявлена в 18:53. Позже Синегубов привел подробности обстрела.
"Оккупанты нанесли удары по Основянскому району Харькова. По предварительным данным, есть 4 пострадавших. На месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий", - заявил глава ОВА.
Впоследствии Синегубов добавил , что по состоянию на 20:00 медики Областного центра экстренной помощи госпитализировали 3 мужчин с осколочными ранениями, одному человеку оказали помощь на месте. По его словам, погибших нет.
В то же время городской глава Харькова Игорь Терехов говорит о 7 пострадавших и неподтвержденной гибели одного человека.
- Российские войска в субботу, 15 июля, обстреляли поселок Степногорск Запорожской области, в результате чего пострадали семь человек.
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