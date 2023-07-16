Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 16 июля примерно в 18:50 враг нанес ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова. Предварительно выпустил две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, сейчас известно об одном погибшем и трех раненых - все работники промышленного предприятия.

Первым о ракетном ударе по городу официально сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал он у себя в Телеграмм.

Тревога в Харькове была объявлена в 18:53. Позже Синегубов привел подробности обстрела.

"Оккупанты нанесли удары по Основянскому району Харькова. По предварительным данным, есть 4 пострадавших. На месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий", - заявил глава ОВА.

Впоследствии Синегубов добавил , что по состоянию на 20:00 медики Областного центра экстренной помощи госпитализировали 3 мужчин с осколочными ранениями, одному человеку оказали помощь на месте. По его словам, погибших нет.

В то же время городской глава Харькова Игорь Терехов говорит о 7 пострадавших и неподтвержденной гибели одного человека.