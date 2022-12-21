Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

В результате обстрела тяжелые ранения получил 74-летний мужчина. Кроме того, из-за атак россиян пришлось эвакуировать людей из пункта выдачи гуманитарной помощи и Пункта несокрушимости.

Как добавил глава ОВА, у местных жителей есть продукты и вода, также людей обеспечили электрообогревателями.

Военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области за сутки 20 декабря, россияне били по жилым домам Херсона и попали в речной порт.

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