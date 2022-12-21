Россияне несколько раз обстреляли село на Херсонщине, ранен 74-летний мужчина
Сегодня, 21 декабря, российская армия несколько раз обстреляла село Станислав Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
В результате обстрела тяжелые ранения получил 74-летний мужчина. Кроме того, из-за атак россиян пришлось эвакуировать людей из пункта выдачи гуманитарной помощи и Пункта несокрушимости.
Как добавил глава ОВА, у местных жителей есть продукты и вода, также людей обеспечили электрообогревателями.
- Военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области за сутки 20 декабря, россияне били по жилым домам Херсона и попали в речной порт.
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