Россияне несколько раз атаковали Херсонщину: в Бериславе пострадали 4 человека, в Николаевке обстреляли скорую

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, в Бериславе оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции.

В результате российской атаки ранения получили это трое мужчин, 75, 56 и 73 лет, а также 67-летняя женщина. Прокудин отметил, что всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают помощь медики.

Также утром того же дня россияне атаковали карету скорой в селе Николаевка. По данным ОВА, в момент вражеского удара медики оказывали помощь раненым.

По предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали. Повреждение получил только служебный автомобиль.