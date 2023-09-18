Россияне несколько раз атаковали Херсонщину: в Бериславе пострадали 4 человека, в Николаевке обстреляли скорую
Утром понедельника, 18 сентября, российские террористы атаковали дронами город Берислав Херсонской области, в результате чего ранены 4 человека. Также оккупанты обстреляли карету скорой - поврежден служебный автомобиль
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, в Бериславе оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции.
В результате российской атаки ранения получили это трое мужчин, 75, 56 и 73 лет, а также 67-летняя женщина. Прокудин отметил, что всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают помощь медики.
Также утром того же дня россияне атаковали карету скорой в селе Николаевка. По данным ОВА, в момент вражеского удара медики оказывали помощь раненым.
По предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали. Повреждение получил только служебный автомобиль.
- Кроме того, в результате обстрелов в ночь с 17 на 18 сентября в Херсонской области погибли два человека, еще трое - травмированы.
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