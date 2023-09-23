"Россияне ненавидят нашу технику": командир ВСУ о тяжелых боях на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении ВСУ применяют в боях тяжелое вооружение, предоставленное Западом, из-за чего россияне несут значительные потери
Об этом сообщает Reuters.
Командир подразделения Александр отметил, что ВСУ очень полагаются на тяжелую артиллерию, в том числе 155-миллиметровые гаубицы как ключевое оборудование, предоставляемое США и другими союзниками, включая пушку "Краб" польского производства и самоходную гаубицу М109 американского производства. Он подчеркнул, что таким оружием легче поломать ход боя и отбить атаку.
"Главное - целиться куда нужно. Россияне ненавидят нашу технику. Это то, что мы извлекаем из наших перехватов. Мы слышим, что мы продолжаем наносить им ад, и они продолжают удивляться, сколько у нас осталось боеприпасов", - говорит командир.
Он описал Клищиевку как "одно из мест, за которые россияне держались". Украинские командиры подчеркнули, что будут развивать успех и описали взятие Клищиевки и Андреевки как ступеньку для возвращения Бахмута.
- 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка к югу от Бахмута.
- Из-за передислокации россиян на Мелитопольское направление их оборона на Донетчине ослабла, заявила британская разведка.
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