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"Россияне ненавидят нашу технику": командир ВСУ о тяжелых боях на Бахмутском направлении

23 сентября, 2023 суббота
16:56
Война с Россией

На Бахмутском направлении ВСУ применяют в боях тяжелое вооружение, предоставленное Западом, из-за чего россияне несут значительные потери

Об этом сообщает Reuters.

Командир подразделения Александр отметил, что ВСУ очень полагаются на тяжелую артиллерию, в том числе 155-миллиметровые гаубицы как ключевое оборудование, предоставляемое США и другими союзниками, включая пушку "Краб" польского производства и самоходную гаубицу М109 американского производства. Он подчеркнул, что таким оружием легче поломать ход боя и отбить атаку.

"Главное - целиться куда нужно. Россияне ненавидят нашу технику. Это то, что мы извлекаем из наших перехватов. Мы слышим, что мы продолжаем наносить им ад, и они продолжают удивляться, сколько у нас осталось боеприпасов", - говорит командир.

Он описал Клищиевку как "одно из мест, за которые россияне держались". Украинские командиры подчеркнули, что будут развивать успех и описали взятие Клищиевки и Андреевки как ступеньку для возвращения Бахмута.

  • 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка к югу от Бахмута.
  • Из-за передислокации россиян на Мелитопольское направление их оборона на Донетчине ослабла, заявила британская разведка.
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