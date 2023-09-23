"Россияне ненавидят нашу технику": командир ВСУ о тяжелых боях на Бахмутском направлении

Об этом сообщает Reuters.

Командир подразделения Александр отметил, что ВСУ очень полагаются на тяжелую артиллерию, в том числе 155-миллиметровые гаубицы как ключевое оборудование, предоставляемое США и другими союзниками, включая пушку "Краб" польского производства и самоходную гаубицу М109 американского производства. Он подчеркнул, что таким оружием легче поломать ход боя и отбить атаку.

"Главное - целиться куда нужно. Россияне ненавидят нашу технику. Это то, что мы извлекаем из наших перехватов. Мы слышим, что мы продолжаем наносить им ад, и они продолжают удивляться, сколько у нас осталось боеприпасов", - говорит командир.

Он описал Клищиевку как "одно из мест, за которые россияне держались". Украинские командиры подчеркнули, что будут развивать успех и описали взятие Клищиевки и Андреевки как ступеньку для возвращения Бахмута.