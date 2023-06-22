Россияне не знают, что делать
Сегодняшним контрнаступлением не решается судьба страны
Они потеряли всех возможных союзников, создали антироссийскую коалицию, объединили и милитаризовали Украину, не достигли никаких стратегических целей, даже наоборот понесли геополитические поражения.
Милитаризуется Европа, милитаризуется Япония.
Еще какое-то время и для НАТО потребуется Украина, как самая мощная армия Европы, которая имеет и умеет работать со всеми современными образцами вооружения, владеет современной тактикой войны, имеет горизонтальные связи на всех континентах и производит свое современное оружие. Таких соседей лучше иметь партнерами или членами коллективной системы безопасности, чем просто соседями.
Все это стало возможным благодаря безрассудным действиям России и ярой приверженности украинского народа Свободе и демократии, что является нашей исторической чертой.
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Россия еще будет с нами воевать, атаковать наши города, но уже стратегически проиграла. Поэтому именно сейчас должны взять себя в кулак, отбросить сомнения и усталость и продолжить борьбу.
Сегодняшним контрнаступлением не решается судьба страны. Я уже много раз писал, что мы должны настраиваться на марафон, а не на спринт.
Главное, что мир понял, что даже ядерный удар не остановит нас. Украина уже больше не должна быть и не будет под гнетом РФ.
Эту войну мы выигрываем, вынуждены ради будущего.
Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".
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