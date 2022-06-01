Россияне не жалеют ни людей, ни техники, а для пополнения арсенала оружия производства в РФ перевели в усиленный режим работы, - замминистра обороны

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"У нас есть информация, что заводы, производящие оружие, сегодня уже работают в несколько смен, чтобы пополнить то, что они теряют в боевых действиях", – сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что на фронте продолжаются ожесточенные бои, поскольку ВСУ оказывают мощное сопротивление оккупантам, и это не дает армии РФ быстро реализовать свои цели по захвату украинских территорий.

Кроме того, она добавила, что российская армия сейчас преобладает украинскую по количеству личного состава, вооружения и военной техники, но ВСУ "очень мощно уничтожают" как живую силу, так и технику оккупантов.

Напомним, по последнему сообщению Генштаба враг закрепляется в центре Северодонецка, на Славянском и Лиманском направлениях произвел перегруппировку войск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb