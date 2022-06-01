Россияне не жалеют ни людей, ни техники, а для пополнения арсенала оружия производства в РФ перевели в усиленный режим работы, - замминистра обороны
Российские оккупационные войска не жалеют никаких ресурсов для войны против украинского народа. А на заводах по производству оружия люди работают в несколько смен
Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
"У нас есть информация, что заводы, производящие оружие, сегодня уже работают в несколько смен, чтобы пополнить то, что они теряют в боевых действиях", – сообщила Маляр.
Она подчеркнула, что на фронте продолжаются ожесточенные бои, поскольку ВСУ оказывают мощное сопротивление оккупантам, и это не дает армии РФ быстро реализовать свои цели по захвату украинских территорий.
Кроме того, она добавила, что российская армия сейчас преобладает украинскую по количеству личного состава, вооружения и военной техники, но ВСУ "очень мощно уничтожают" как живую силу, так и технику оккупантов.
- Напомним, по последнему сообщению Генштаба враг закрепляется в центре Северодонецка, на Славянском и Лиманском направлениях произвел перегруппировку войск.
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