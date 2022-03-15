Россияне не заходили на территорию Днепропетровщины, - глава облсовета
Войска РФ не вошли на территорию Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook.
"Вход оккупантов на территорию области не состоялся. Боевых действий на границе Днепропетровщины по всем направлениям не было и сейчас не ведется", - написал он.
Лукашук также прокомментировал данные об обстреле между Никополем и Алексеевкой.
"Сейчас там работают сотрудники ГСЧС. Но подчеркиваю, что по самому городу обстрел не велся. Поэтому сохраняйте спокойствие - ситуация стабильная", - отметил глава облсовета.
Он добавил, что на границе с Херсонской областью – полный контроль ВСУ.
"Как я уже говорил, со стороны Кривого Рога, Зеленодольска, города Апостолово оборона усилена, поэтому там все спокойно", - заметил Лукашук.
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