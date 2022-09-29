Россияне не выпускают украинцев, пытающихся выехать в Латвию, – глава Луганской ОВА
Российские пограничники не выпускают в Латвию около 1000 граждан Украины
Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram .
"На пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже четыре дня не выпускают граждан Украины, которые хотят уехать... В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети находятся в ужасных условиях", - заявил он.
По словам руководителя ОВА, беженцы опасаются, что после проведения незаконных псевдореферендумов их вообще не выпустят.
"Они избрали свободу, но россияне создают преграды и здесь. 1000 украинцев опасаются за свою жизнь, ожидая репрессий со стороны оккупантов", - добавил Гайдай.
- Россияне объявили результаты псевдореферендума в "Л/ДНР" и на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.
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Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что рашисты в Луганской области вбросили больше бюллетеней, чем в области людей .
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