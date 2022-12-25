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Россияне не выпускают людей с оккупированных территорий: в Запорожье приходится идти пешком

25 декабря, 2022 воскресенье
13:20
война с Россией

Военные РФ не выпускают жителей временно оккупированных территорий уже в течение 10 дней, россияне приказывали бросать машины и идти в Запорожье пешком

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что по состоянию на 25 декабря уже в течение 10 дней россияне не выпускают жителей оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья.

Иван Федоров сообщил, как именно оккупанты усиливали свой террор и ухудшали условия выезда в безопасные территории:

  • искусственно создавали тысячные очереди на блок-постах;

  • ввели систему спецпропусков для проезда, оформление которых в оккупационной комендатуре нужно было ждать до месяца;

  • в ноябре перестали выпускать мужчин, пригодных к военной службе.

Мэр Мелитополя добавил, что теперь захватчики не выпускают из оккупации даже женщин, детей и пенсионеров: "людям, которые все же пытаются проехать, говорят бросать авто и идти в Запорожье пешком. По словам самих оккупантов, проезд закрыли до 15 января".

  • Напомним, ранее Иван Федоров отмечал, что оккупанты делают из Мелитополя такую крепость, которую будто собираются удерживать до конца: ни въехать в город, ни уехать оттуда невозможно.
  • Захватчики также пытаются собрать более 1,5 тыс. детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние праздники.

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Запорожье
Мелитополь
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
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