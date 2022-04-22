"Россияне не выпускают гражданских из Азовстали, чтобы давить на военных": Верещук обратилась к мировому сообществу по поводу гумкоридора из Мариуполя

Об этом глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в telegram.



"На Азовстали находятся наши военные и примерно 1000 наших гражданских. Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Потому что наши военные не хотят сдаваться им в плен", - написала министр.



По ее словам, россияне отказываются открыть коридор для гражданских, делая вид, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации мирного населения. Она добавила, что российские военные боятся штурмовать Азовсталь, но не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом давить на украинских военнослужащих.



"Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных. Лишь некоторые официальные российские спикеры не стесняются озвучивать ложь, что якобы гуманитарный коридор предоставлен, но наши гражданские почему-то не хотят им воспользоваться", - сказала Верещук.



Верещук обратилась к мировым лидерам с просьбой приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора из Азовстали для женщин, детей и пожилых людей

Напомним, в британской разведке считают, что решение Путина заблокировать сталелитейный завод "Азовсталь", вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе. Таким образом, он хочет освободить российские силы для развертывания в других местах на Востоке Украины.