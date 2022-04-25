Россияне не воюют, они просто обстреливают наши мирные города и боятся ВСУ, — Ягун
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун отметил, что сейчас Россия сменила тактику, они боятся выходить на прямое боестолкновение с ВСУ, кроме того, оккупанты очень боятся украинских мобильных групп, которые выходят в тылы и "подрезают" врага
"Зачем эта имитация войны, россиянам не остается ничего, кроме стрелять наших мирных городов и гражданской инфраструктуры, они боятся воевать с ВСУ", - сказал Ягун в эфире Еспресо.
Генерал-майор подчеркнул, что у России сейчас большие проблемы, прежде всего с мотивированными и подготовленными бойцами: "Оккупантам, чтобы сломить сопротивление Украины необходимая миллионная группировка. Это возможно создать только, если Россия мобилизует все свои резервы. Однако для сбора и подготовки нужен как минимум месяц – и то еще не факт, что это будут боеспособные части, которые способны сломать наше сопротивление."
Ягун добавил, что теперь Россия ищет бойцов по другим возможным странам за разные награды: "Россияне ищут бойцов теперь в экзотических Эритреях, Эфиопиях, Ливиях и Сириях, потому что даже так называемая Академия российского спецназа, которая расположена в Чечне, готовит бойцов, которые способны только снимать "тик-токи."
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