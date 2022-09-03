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Россияне не вели активных наступательных действий на большинстве направлений на Донбассе, - Генштаб ВСУ

3 сентября, 2022 суббота
07:33
война с Россией

По состоянию на утро 3 августа российские оккупанты в Донецкой области не вели активных наступательных действий на большинстве направлений.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в facebook .

В Генштабе констатировали, что противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удерживании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам. В частности, пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Победа, Хрещеновка, Осокоровка и Белогорье.

С наступлением сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

В частности, подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.

На Славянском направлении артиллерийские обстрелы со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Большая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы районов населенных пунктов Райгородок, Северск, Спорное.

На Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдеевском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись Авдеевка, Водяное, Веселое.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий не проводил, обстреливал районы населенных пунктов Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

На Южнобужском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Ольгино, Зеленый Гай, Степная Долина. Силы обороны успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

На Сиверском направлении враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Миропольское и Порозок Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства.

На Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Золочев, Большие Проходы, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

В течение суток авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами. Беспилотным летательным авиационным комплексом Байрактар ТВ-2 нанесен ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и уничтожены 2 единицы бронированной техники противника вместе с экипажами.

Ракетные войска и артиллерия группировок наших войск продолжает выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Поражено более 10 скоплений живой силы врага, в том числе 3 взводных опорных пункта. Уничтожены 3 зенитно-ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов.

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