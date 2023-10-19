Россияне не уверены в защите Крымского моста из-за изобретательности украинских войск и спецслужб, - британская разведка
Крымский мост остается жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации Крыма и его сил на юге Украины. РФ не уверена в защите моста из-за украинских изобретений
Об этом пишет министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что 14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что повреждения, нанесенные Украиной в июле 2023 года по Крымскому мосту, были устранены досрочно.
"Несмотря на то, что мост полностью функционирует, его использование остается ограниченным из-за процедур, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года. Грузовики и топливо продолжают перевозить паромами", - говорится в сообщении.
Как отмечает разведка, Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации Крыма и его сил на юге Украины. Однако сейчас он значил большой тяжестью безопасности, требующей многокомпонентной защиты, включая использование систем противовоздушной обороны и экипажей, которые иначе были бы развернуты в другом месте.
"Уверенность российских сил безопасности в своей способности защитить эту большую и уязвимую структуру и в дальнейшем будет находиться под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности", - добавили в разведке.
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