Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Судя по всему, мы наблюдаем повторение ровно той самой траектории, которая была на Херсонском направлении. Когда россияне пытаются навязывать бои на каких-то буферных населенных пунктах. Думая, что они таким образом истощат нас, но они скорее сами истощаются. После того, как россияне фанатично цепляются за некоторые населенные пункты - закрадывается сомнение. Похоже, россияне именно не уверены в своей линии фортификаций", - отметил он.

По мнению Киричевского, следует быть готовыми к тому, что еще длительное время (несколько недель) наше продвижение вперед будет измеряться показателями - "есть частичные успехи и хорошо".

"Далее у россиян начнут накапливаться и потери, и ошибки в системе управления. С вероятностью в 50/50 ближе к ноябрю какой-то "акт доброй воли" большого масштаба исключать не стоит", - подытожил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврийском направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

13 июля Генштаб сообщил, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка-Новопокровка ВСУ имела некоторые успехи .

По состоянию на 17 июля с начала контрнаступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ освободили около 180 км² территории.

18 июля спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, майор Валерий Шершень заявил, что Силы обороны Украины ведут тяжелые бои за Старомайорское Донецкой области – ВСУ контролируют определенную часть этого населенного пункта.

21 июля Генштаб сообщил, что на направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино и Новодаровка – Приютное ВСУ имели успехи . Военные закрепляются на достигнутых рубежах