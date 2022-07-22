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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне не уничтожили ни одной системы HIMARS, переданной ВСУ, - Данилов

Россияне не уничтожили ни одной системы HIMARS, переданной ВСУ, - Данилов

22 июля, 2022 пятница
07:41
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне охотятся за системами залпового огня HIMARS, предоставленными ВСУ, но не уничтожили ни одной из них

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Я могу заверить всех граждан нашей страны: на сегодняшний день ни одна установка HIMARS не потерпела поражений. Конечно они (россияне, - ред.) за ними охотятся, они объявили, скажем так, охоту за этими вещами, они сходят с ума, когда они (HIMARS, - ред.) начинают работать", - подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов объяснил такую реакцию кафиров точностью реактивных систем HIMARS и большей эффективностью работы украинских военных.

  • 23 июня американские системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину .
  • 16 июля в Пентагоне сообщили, что HIMARS оказывают существенное влияние на ход войны в Украине.
  • 18 июля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал российским военным уничтожать HIMARS на Донбассе.
  • 19 июля Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила , что Киев обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения.
  • 20 июля Пентагон анонсировал передачу Украине еще 4 установок HIMARS.
  • 21 июля в Министерстве обороны США отметили, что российский агрессор не уничтожил в Украине ни одной установки HIMARS.

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