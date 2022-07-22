Россияне не уничтожили ни одной системы HIMARS, переданной ВСУ, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне охотятся за системами залпового огня HIMARS, предоставленными ВСУ, но не уничтожили ни одной из них
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Я могу заверить всех граждан нашей страны: на сегодняшний день ни одна установка HIMARS не потерпела поражений. Конечно они (россияне, - ред.) за ними охотятся, они объявили, скажем так, охоту за этими вещами, они сходят с ума, когда они (HIMARS, - ред.) начинают работать", - подчеркнул секретарь СНБО.
Алексей Данилов объяснил такую реакцию кафиров точностью реактивных систем HIMARS и большей эффективностью работы украинских военных.
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