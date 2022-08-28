Публицист поделился деталями в программе "Субботний Политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Россияне держатся за Запорожскую АЭС, поскольку считают, что в случае успешной контратаки ВСУ и освобождения Мелитополя или других городов, украинские военные не пойдут в Энергодар. Российские оккупанты считают, что Вооруженные силы Украины будут бояться ядерной катастрофы и отключения ЗАЭС", - отметил Портников.

Журналист подчеркнул, что россияне держатся за ЗАЭС больше всего.

"Россияне могут использовать свое присутствие на ЗАЭС как аргумент, чтобы удержаться на этой территории. Контроль над Энергодаром – это золотая акция, по мнению россиян", – отметил Виталий Портников.

22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.

В тот же день издание Bloomberg сообщило, что МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября.

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