Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне не удержат Бахмут, если их войска отступят с флангов города, - пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Бородин
Эксклюзив

Россияне не удержат Бахмут, если их войска отступят с флангов города, - пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Бородин

17 сентября, 2023 воскресенье
16:32
Война с Россией

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин считает, что после освобождения населенных пунктов вокруг Бахмута россияне будут вынуждены отступить и из самого города

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Город Бахмут не будет смысла удерживать, если падут фланги. Ведь в городе бои гораздо сложнее. Россияне это понимают. Понимают, что если отступят с окраин города, то удерживать Бахмут они не смогут. Город разрушен, но часть застройки еще осталась. Поэтому, если россияне решат удерживать Бахмут до конца, то это будет достаточно тяжелое сражение", - объяснил Бородин.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады добавил, что после освобождения Андреевки наши войска получили огневой контроль достаточно большого участка фронта вокруг Бахмута.

"Длительная операция по освобождению Андреевки дает нам возможность контролировать достаточно большой участок на правом фланге от Бахмута. Речь идет об огневом контроле. Многие месяцы наши подразделения шаг за шагом продвигались вперед. Наши бойцы занимали посадку за посадкой, которые стали ключевыми для контроля отдельных логистических путей россиян", - добавил он.

  • 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным.
  • В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клищиевки Донецкой области. По данным Генштаба, утром 15 сентября стало известно, что ВСУ овладели Андреевкой.
  • 16 сентября в американском Институте изучения войны сообщили, что после того, как украинские военные уволили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.
Россия
російська армія
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Ентоні Блінкен
16 сентября, 2023 суббота
Решение о том, как Украина будет использовать ATACMS, остается за ней, - Блинкен
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
Аеродром Гостомель
16 сентября, 2023 суббота
ГУР: в боях за Гостомельский аэропорт РФ потеряла около 200 элитных специалистов по захвату аэродромов
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
17 сентября
17:26
Интервью
Встреча Путина с Ким Чен Ыном демонстрирует его слабость, – российский оппозиционер Марк Фейгин
17:22
Подтвердить контроль над Клищиевкой пока невозможно, - бригада "Лють"
17:09
На Херсонщине от вражеских обстрелов погиб мужчина, еще один - наехал трактором на мину
17:04
В Италии нашли новую картину Рафаэля
17:00
Обзор
Циклическая истерика в сети: кто теперь Рак? Объясняем, что не так с 13-м знаком зодиака
16:23
Обновлено
Потери россиян на Восточном направлении порой превышают наши в 7-8 раз, - капитан Евлаш
16:10
Минобороны утвердило новые эмблемы для военных капелланов
16:04
OPINION
Почему "какая разница" поднимает голову в воюющей стране
15:52
ВОЗ и ООН призывают власти Ливии прекратить хоронить погибших от наводнения в братских могилах
15:50
В селе на Харьковщине провели торжества с возложением цветов к памятнику с серпом и молотом
15:38
Чехия предоставила 45 тонн гуманитарной помощи для украинского энергосектора
15:35
На предприятии в Чернигове трех человек насмерть засыпало зерном
15:03
"Протест против климатической политики": в Берлине "Последнее поколение" облило краской Брандербугские ворота
14:56
Россия подтвердила, что мэр Херсона Колыхаев находится в плену
14:52
Физики из Мичиганского университета считают, что расширение Вселенной замедляется
14:50
Кир Стармер
Глава британских лейбористов Стармер рассказал, почему мир должен "отучиться от Китая"
14:17
"Золотая Дзыга 2023": награду за лучшую режиссерскую работу получила Катерина Горностай
14:16
"Слишком много спамеров": Telegram изменил систему поиска каналов и групп
14:06
OPINION
В поисках лишних налогов: под прицелом правительства уже банки
13:57
Умер 49-летний экс-глава Херсонской области Лагута. По неофициальной версии, это самоубийство
13:55
Армения
Азербайджан наращивает военные силы на границе с Арменией
13:52
Состояние здоровья Кадырова: появилось видео с его прогулкой
13:10
Путин уговорил КНДР открыть свои представительства и завезти своих рабочих на ВОТ Украины
13:02
В Международном суде ООН возобновляются слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде
13:00
"Военкоматы" на ВОТ изымают у предприятий автобусы и грузовики для армии оккупантов
12:39
F-16
Авиационная коалиция увеличивается, обучение украинских пилотов на F-16 продолжается, - Игнат
12:14
"Мариуполь. Сто ночей", "Наши мужчины и женщины": Международный кинофестиваль "Бруковка" объявил победителей
12:08
OPINION
В России откровенно заговорили о завоевании Европы
12:02
В РФ для запуска "Кинжалов" будут использовать усовершенствованный МиГ-31И
11:58
РФ распространяет фейк, что для прорыва их обороны ВСУ используют тактику "живого разминирования"
11:46
Обзор
НАТО говорит готовиться к длительной войне, Украина возвращает Крым, на Коломойского давит криминал. Акценты мировых СМИ 17 сентября
11:44
Инфографика
Курс валют на 17 сентября: сколько стоит доллар и евро
11:34
Анналена Бербок
"Совет Безопасности ООН, представляющий мир 20-го века, больше не уместен": Бербок призывает к фундаментальным реформам в ООН
11:30
Уровень льда вокруг Антарктиды упал рекордно низко, - спутниковые данные
10:41
разбился самолет
В Бразилии разбился самолет с туристами на борту: погибли все 14 человек
10:39
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Враг держит в Черном море 9 кораблей, ракетоносители в пунктах базирования
10:18
Токмак
Россияне готовят Токмак стать "опорой" для второй линии обороны, - британская разведка
10:06
OPINION
Куда должно было идти НДФЛ, отобранное от местных общин
10:01
Российские войска за сутки атаковали 10 областей Украины: 2 человека погибли, 10 ранены
10:00
Эксклюзив
Оборона столицы и будущее фронта
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV