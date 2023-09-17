Россияне не удержат Бахмут, если их войска отступят с флангов города, - пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Бородин
Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин считает, что после освобождения населенных пунктов вокруг Бахмута россияне будут вынуждены отступить и из самого города
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Город Бахмут не будет смысла удерживать, если падут фланги. Ведь в городе бои гораздо сложнее. Россияне это понимают. Понимают, что если отступят с окраин города, то удерживать Бахмут они не смогут. Город разрушен, но часть застройки еще осталась. Поэтому, если россияне решат удерживать Бахмут до конца, то это будет достаточно тяжелое сражение", - объяснил Бородин.
Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады добавил, что после освобождения Андреевки наши войска получили огневой контроль достаточно большого участка фронта вокруг Бахмута.
"Длительная операция по освобождению Андреевки дает нам возможность контролировать достаточно большой участок на правом фланге от Бахмута. Речь идет об огневом контроле. Многие месяцы наши подразделения шаг за шагом продвигались вперед. Наши бойцы занимали посадку за посадкой, которые стали ключевыми для контроля отдельных логистических путей россиян", - добавил он.
- 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным.
- В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клищиевки Донецкой области. По данным Генштаба, утром 15 сентября стало известно, что ВСУ овладели Андреевкой.
- 16 сентября в американском Институте изучения войны сообщили, что после того, как украинские военные уволили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.
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