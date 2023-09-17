Россияне не удержат Бахмут, если их войска отступят с флангов города, - пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Бородин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Город Бахмут не будет смысла удерживать, если падут фланги. Ведь в городе бои гораздо сложнее. Россияне это понимают. Понимают, что если отступят с окраин города, то удерживать Бахмут они не смогут. Город разрушен, но часть застройки еще осталась. Поэтому, если россияне решат удерживать Бахмут до конца, то это будет достаточно тяжелое сражение", - объяснил Бородин.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады добавил, что после освобождения Андреевки наши войска получили огневой контроль достаточно большого участка фронта вокруг Бахмута.

"Длительная операция по освобождению Андреевки дает нам возможность контролировать достаточно большой участок на правом фланге от Бахмута. Речь идет об огневом контроле. Многие месяцы наши подразделения шаг за шагом продвигались вперед. Наши бойцы занимали посадку за посадкой, которые стали ключевыми для контроля отдельных логистических путей россиян", - добавил он.