Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Матери и жены россиян, которые воюют против Украины, боятся пойти в воинскую часть и спросить, где находится их сын или муж. То есть они не способны защитить даже самое дорогое - собственных детей. Напрасно надеяться, что сотни тысяч или миллионы выйдут на улицы" , – отметил Хара.

Дипломат добавил, что российскую биомассу поднять до протестов может только экономический упадок.

"Путину удалось создать из россиян биомассу. Да, они таковы были раньше. Думаю, что расшатать Российскую Федерацию может неспособность Путина держать силой штыков крайние регионы. Важнее противоречия между регионами и невозможность жить даже на минимальном уровне - отсутствие доступа к базовым благам", – заметил Александр Хара.

6 июня нардеп Валентин Наливайченко в эфире Еспресо выразил мнение, что осенью начнутся социальные и политические протесты в Беларуси, которые перекинутся в Россию.

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