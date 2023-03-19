Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Сейчас российские силы не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Там очень активные бои, они по инерции совершают десятки атак, несут огромные потери", - рассказал он.

Череватый также заявил, что заявления Пригожина – это призыв к российскому руководству о помощи.

"ВСУ обескровливают врага, стачивают его боевые возможности, ломают боевой дух. Эти "фриковские" заявления Пригожина это, наверное, сигнал "sos" руководству", - отметил спикер.

Он также сообщил, что за сутки на Бахмутском направлении враг совершил 197 обстрелов разными типами артиллерии и РСЗО. 35 раз россияне атаковали позиции ВСУ.

"Только в районе Бахмута враг совершил 73 обстрела и 25 раз пытался атаковать. В боях в северной части Бахмута и в населенных пунктах Орехово, Васильевка, Григорьевка и Богдановка во время боев враг потерял 96 убитыми и 153 получили ранения", - добавил Череват.