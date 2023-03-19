Россияне не способны окружить Бахмут, - Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские войска не могут завершить операцию по захвату Бахмута
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Сейчас российские силы не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Там очень активные бои, они по инерции совершают десятки атак, несут огромные потери", - рассказал он.
Череватый также заявил, что заявления Пригожина – это призыв к российскому руководству о помощи.
"ВСУ обескровливают врага, стачивают его боевые возможности, ломают боевой дух. Эти "фриковские" заявления Пригожина это, наверное, сигнал "sos" руководству", - отметил спикер.
Он также сообщил, что за сутки на Бахмутском направлении враг совершил 197 обстрелов разными типами артиллерии и РСЗО. 35 раз россияне атаковали позиции ВСУ.
"Только в районе Бахмута враг совершил 73 обстрела и 25 раз пытался атаковать. В боях в северной части Бахмута и в населенных пунктах Орехово, Васильевка, Григорьевка и Богдановка во время боев враг потерял 96 убитыми и 153 получили ранения", - добавил Череват.
- По данным аналитиков ISW, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится создать инфоповоды, чтобы оправдать несостоятельность наемников полностью окружить Бахмут.
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