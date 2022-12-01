Россияне не смогут устроить в Украине блэкаут, - гендиректор ДТЭК

Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время Киевского форума по безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Мы более чем уверены, особенно после последней атаки на прошлой неделе, что у россиян нет шансов погрузить Украину в темноту", - сказал он.

Тимченко сообщил, что в Украине все еще наблюдается дефицит генерации электроэнергии.

"Ни одна из энергетических систем в мире не испытывала такого в истории. Нам удалось восстановить поставки. Мы знаем, как преодолевать подобные ситуации", - сказал он.

В то же время гендиректор ДТЭК призвал не недооценивать врага, поскольку он знает нашу энергетическую систему и ее слабые места.

Основной проблемой на сегодняшний день Тимченко назвал передачу электроэнергии от генерации потребителям.

"Это то, где у нас дефицит. Здесь мы призываем наших международных партнеров к поддержке", – сказал Максим Тимченко.

Киевский Форум по безопасносити, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.