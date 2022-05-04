Россияне не смогут повторить крымский сценарий с Херсонщиной, потому что не имеют поддержки среди населения, - военный эксперт Ступак

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

Повторить крымский сценарий с Херсонщиной у россиян не получится никогда. В Крыму подавляющее большинство граждан, проживавших там, были прямо настроены за Российскую Федерацию. В Крыму долгое время находился Черноморский флот РФ и работали российские спецслужбы. Там тяжело было отличить украинца от россиянина. Многие люди роднились, в том числе украинские военные с российскими. Поэтому подавляющее большинство имело пророссийские взгляды. Из-за этого аннексировать Крым России не было проблемой", - пояснил Ступак.

Ступак добавил, что похожая история была и на Донбассе в 2014 году. Однако, по мнению эксперта, с Херсонщиной подобные действия РФ не сработают.

“Похоже Россия действовала и на Донбассе в 2014 году. Однако план с псевдореферендумом на Херсонщине не сработает. Даже если Россия начнет завозить на Херсонщину людей из РФ и проведет такой псевдореферендум, то его не признает ни одна страна мира. Такой псевдореферендум будет существовать только на российской бумаге. Наша борьба за Херсонщину будет продолжаться", – добавил Ступак.

