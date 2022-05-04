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Главная война с Россией Россияне не смогут повторить крымский сценарий с Херсонщиной, потому что не имеют поддержки среди населения, - военный эксперт Ступак
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Россияне не смогут повторить крымский сценарий с Херсонщиной, потому что не имеют поддержки среди населения, - военный эксперт Ступак

4 мая, 2022 среда
15:29
война с Россией

Военный эксперт Иван Ступак уверен, что россияне не смогут повторить крымский сценарий в Херсонской области, поскольку у них нет поддержки среди населения


Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

Повторить крымский сценарий с Херсонщиной у россиян не получится никогда. В Крыму подавляющее большинство граждан, проживавших там, были прямо настроены за Российскую Федерацию. В Крыму долгое время находился Черноморский флот РФ и работали российские спецслужбы. Там тяжело было отличить украинца от россиянина. Многие люди роднились, в том числе украинские военные с российскими. Поэтому подавляющее большинство имело пророссийские взгляды. Из-за этого аннексировать Крым России не было проблемой", - пояснил Ступак.

Ступак добавил, что похожая история была и на Донбассе в 2014 году. Однако, по мнению эксперта, с Херсонщиной подобные действия РФ не сработают.

“Похоже Россия действовала и на Донбассе в 2014 году. Однако план с псевдореферендумом на Херсонщине не сработает. Даже если Россия начнет завозить на Херсонщину людей из РФ и проведет такой псевдореферендум, то его не признает ни одна страна мира. Такой псевдореферендум будет существовать только на российской бумаге. Наша борьба за Херсонщину будет продолжаться", – добавил Ступак.

  • 25 апреля в Херсоне армия РФ захватила здание городского совета.
  • 26 апреля в захваченном городском совете Херсона оккупанты представили своих "председателя ОВА" и "мэра". Во временно оккупированной Каховке в Херсонской области 30 апреля россияне похитили из дому директора школы и учителя Виктора Пендальчука.
  • В оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области на центральной площади россияне восстанавливают памятник советскому вождю Владимиру Ленину.
  • В разведке сообщили, что украинское сопротивление может разрушить план кремля создать так называемую Херсонскую народную республику.
  • По информации британской разведки, оккупанты хотят сделать свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями "законным" и начинает заменять гривню рублем

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