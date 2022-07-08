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Главная война с Россией Россияне не смогут помешать ВСУ уничтожить Крымский мост ракетами "гарпун", HIMARS или ATACMS, - военный эксперт Киричевский
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Россияне не смогут помешать ВСУ уничтожить Крымский мост ракетами "гарпун", HIMARS или ATACMS, - военный эксперт Киричевский

8 июля, 2022 пятница
11:03
война с Россией

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что российским оккупантам не удастся помешать Вооруженным силам Украины уничтожить Крымский мост ракетами "гарпун", HIMARS или ATACMS

Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас россияне активно готовятся к тому, что Крымский мост может быть поражен. Оккупанты даже подтянули к мосту баржу, которая теоретически может защитить от нашего "нептуна". Если вдруг у нас будет возможность ударить по Крымскому мосту противокорабельной ракетой "гарпун" , или HIMARS" , или же вдруг произойдет так, что мы получим от США стреляющие на 300 км ракеты ATACMS, баржа и любые учения Крымский мост не спасут", - отметил Киричевский.

Эксперт добавил, что российские захватчики давно готовились к атаке на Крымский мост, однако сейчас они еще больше убеждаются в том, что это неизбежно.

"Россияне готовились к атаке на Крымский мост давно, но не с таким энтузиазмом. В марте 2021 г. максимум, что оккупанты планировали, что там высадятся какие-то мифические войска НАТО. Летом 2021 г. россияне заговорили о том, что какие-то крылатые ракеты полетят в сторону мосту и нужно проводить учения противовоздушной обороны. Сейчас же россияне психологически готовятся к провалу - удару ВСУ по Крымскому мосту", - отметил Иван Киричевский.

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