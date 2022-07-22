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Война с Россией: хроника
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Россияне не смогут долго защищать Херсон, - британский военный эксперт

22 июля, 2022 пятница
20:53
война с Россией

Россияне, возможно, не смогут долго защищать стратегически важный город Херсон – и могут быть вынуждены выйти в течение следующей недели

Об этом заявил доктор Майк Мартин – эксперт Королевского колледжа Лондона.

Херсон стал местом одного из самых ожесточенных боев российско-украинской войны, но эксперт предполагает, что "Путин может сформулировать уход своих сил как жест "доброй воли" в ближайшие 10 дней.

Город оперативно важен для россиян из-за выхода в Крым и расположения к северу и западу от реки Днепр.

По мнению Мартина, сейчас война "на очень интересном этапе", подразумевая оперативные паузы в боях на Донбассе.

Украина использует эти паузы в боевых действиях, чтобы нанести удар по войскам Москвы, ее командным центрам, оружием, предоставленным Западом.

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Мартин говорит, что доступ Киева к ракетным системам большой дальности означает, что России теперь придется значительно переместить свои запасы, потому что они находятся в зоне действия украинских ударов.

"Это означает, что Россия, которая полагается на очень тяжелый способ ведения войны (а артиллерия - это наиболее интенсивная материально-техническая вещь), вероятно, больше не сможет получать достаточное количество поставок к линии фронта, чтобы вести наступление; она, вероятно, может только защищаться сейчас на Херсонском фронте", – говорит он.

Доктор Мартинс подытожил: "Если бы я был русским солдатом в Херсоне, я бы сейчас был очень напуган".

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