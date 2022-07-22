Об этом заявил доктор Майк Мартин – эксперт Королевского колледжа Лондона.

Херсон стал местом одного из самых ожесточенных боев российско-украинской войны, но эксперт предполагает, что "Путин может сформулировать уход своих сил как жест "доброй воли" в ближайшие 10 дней.

Город оперативно важен для россиян из-за выхода в Крым и расположения к северу и западу от реки Днепр.

По мнению Мартина, сейчас война "на очень интересном этапе", подразумевая оперативные паузы в боях на Донбассе.

Украина использует эти паузы в боевых действиях, чтобы нанести удар по войскам Москвы, ее командным центрам, оружием, предоставленным Западом.

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Мартин говорит, что доступ Киева к ракетным системам большой дальности означает, что России теперь придется значительно переместить свои запасы, потому что они находятся в зоне действия украинских ударов.

"Это означает, что Россия, которая полагается на очень тяжелый способ ведения войны (а артиллерия - это наиболее интенсивная материально-техническая вещь), вероятно, больше не сможет получать достаточное количество поставок к линии фронта, чтобы вести наступление; она, вероятно, может только защищаться сейчас на Херсонском фронте", – говорит он.

Доктор Мартинс подытожил: "Если бы я был русским солдатом в Херсоне, я бы сейчас был очень напуган".

22 июля Ростислав Смирнов, советник министра внутренних дел Украины, пояснил, что именно рандомными обстрелами Юга нашей страны противник пытается отвлечь наше внимание от активных действий на Южном фронте.

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