Россияне не смогли войти в Новотошковское, поэтому убивают мирных жителей области, потому что им невмоготу прорвать оборону ВСУ, - глава Луганской ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Телеграмм.



"Россияне не смогли войти в Новотошковское, зато обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске. Враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома", – написал Гайдай.



До сих пор не удалось установить количество поврежденных многоэтажных домов в Северодонецке за вчера: разрушения фиксируются даже в тех кварталах, где не было возгораний. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке.



Дома и хозяйственные постройки разрушены и в Лисичанске. Северодонецке, Новодружеске и Тошковце.



"Врагу не удаются наступательные планы, как вчера под Новотошковским, поэтому он снова бьет по мирному населению", – отмечает Гайдай.



На линии фронта в общей сложности отражены девять атак врага: уничтожено 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы.

Напомним, 6 апреля российские кафиры в очередной раз совершили артиллерийский обстрел жилого квартала Северодонецка, пылают 10 многоэтажек, есть жертвы.

В Луганской области российское командование стягивает технику, через несколько дней ожидается наступление .