Россияне не смогли дойти до Хромового возле Бахмута, Силы обороны их отбросили, - военнослужащий ВСУ
По состоянию на середину 22 марта в Бахмуте ситуация тяжелая, но контролируемая. Российская армия не смогла дойти до поселка Хромово возле города
Об этом в эфире Эспрессо заявил военнослужащий ВСУ Петр Волощенко.
"Не перестают продолжаться эти суицидальные атаки россиян из-за заброса живой силой. Враг наиболее сконцентрировал свои силы на севере, северо-востоке, на востоке, где река Бахмутка. Ему не удается закрыть так называемое оперативное окружение. Они не смогли дойти до Хромового, мы их отбили оттуда. Даже некоторые ребята зашли в их первые окопы", - сказал он.
Волощенко добавил, что россияне переключили свои силы и снова бросают на юго-восток.
Там есть клешня снизу, она выровнялась по улице Корсунской. Но они там рискуют попасть в окружение. Уже вырисовывается первый удар по этой клешне. Россияне имели там определенные успехи, зашли с юго-востока сегодня ночью. Захватили несколько пятиэтажек и продвинулись по улице "Но наши ребята нанесли контрудар. Мы их оттуда выбили и выбили еще глубже, в поля. Они снова в оперативном пространстве для нашей авиации, для наших "птиц", которые корректируют и наводят огонь", - рассказал военный.
Волощенко заявил, что в настоящее время в Бахмуте ситуация тяжелая, но контролируемая.
"Уже какую неделю продолжается самая яростная фаза штурма волна за волной, но мы смогли справиться с их порывом. Укрощать и утилизировать значительную силу их штурмовых отрядов - и десантников, и вагнеровцев", - подытожил он.
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