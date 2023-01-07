Об этом в вечерней сводке в субботу, 7 января, заявила пресс- служба Генерального штаба ВС Украины .

"Наряду с этим в течение суток противник нанес авиаудар и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня… Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах", – отметили в Генштабе.

Слобожанское направление: захватчики обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Волчанск и Огурцово Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: огневая активность врага зафиксирована около 13 населенных пунктов. В частности, это Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово и Вишневое на Харьковщине и Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

Бахмутское направление: противник обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

Авдеевское направление: вражескому огневому воздействию подверглись Бердичи, Авдеевка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Новопавловское направление: обстреляна Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Никольское Донецкой области.

Запорожское направление под огневое поражение попали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Зализничное, Луговское, Щербаки и Степное Запорожской области.

Херсонское направление от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах 17 населенных пунктов. В частности, это Республиканец, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Ивановка, Понятовка, Ингулец, Инженерное, Никольское и Приднепровское.

В сводке не упомянуто об обстановке в районе города Соледар Донецкой области, где накануне враг продвинулся вперед.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также отмечается, что украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага, рассказали в Генштабе.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров и британскую разведку, на фоне мощного сопротивления Украины россияне ослабили свое наступление на Бахмут и начали сосредотачивать больше сил вокруг соседнего города Соледар .

7 января мелитопольский городской голова Иван Федоров заявил , что оккупанты внедрили круглосуточный комендантский час в отдельных местах Запорожской области.

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