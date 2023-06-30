Россияне не пускают персонал ЗАЭС к гидротехническим сооружениям, - мэр Энергодара Орлов
Оккупанты не пускают местный персонал к гидротехническим сооружениям Запорожской атомной электростанции - там исключительно находятся военные РФ
Об этом в эфире Эспрессо сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов,
"Россияне начали минирование где-то на вторую неделю после того, как они оккупировали станцию. Неоднократно были случаи, что эти мины взрываются и повреждают технологическое оборудование. К гидротехническим сооружениям они не пускают местный персонал, поэтому там исключительно находятся военные. Вероятность того, что там есть минирования и они что-то готовят – думаю, после подрыва последних событий на Каховской ГЭС не исключается и такой сценарий", – сказал он.
Орлов выразил надежду, что они этого не сделают, потому что будут непредсказуемые последствия – вероятность выбросов радиоактивных веществ в атмосферу и окружающую среду.
"Надеемся, что все будет хорошо и у них в умах что-то есть - они не совершат такое страшное преступление с использованием ядерных веществ", - подытожил городской голова.
Ситуация на ЗАЭС
Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.
На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.
О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.
22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.
Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.
29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.
Утром ГУР сообщало, что кафиры постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил , что российские войска подготовили все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
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