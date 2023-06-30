Об этом в эфире Эспрессо сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов,

"Россияне начали минирование где-то на вторую неделю после того, как они оккупировали станцию. Неоднократно были случаи, что эти мины взрываются и повреждают технологическое оборудование. К гидротехническим сооружениям они не пускают местный персонал, поэтому там исключительно находятся военные. Вероятность того, что там есть минирования и они что-то готовят – думаю, после подрыва последних событий на Каховской ГЭС не исключается и такой сценарий", – сказал он.

Орлов выразил надежду, что они этого не сделают, потому что будут непредсказуемые последствия – вероятность выбросов радиоактивных веществ в атмосферу и окружающую среду.

"Надеемся, что все будет хорошо и у них в умах что-то есть - они не совершат такое страшное преступление с использованием ядерных веществ", - подытожил городской голова.